Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da İkili Görüşmelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da İkili Görüşmelerde Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu toplantısı için bir araya geldiği yetkililerle önemli anlaşmalar imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İslamabad'da Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı için geldiği Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Yaşar Güler, başkent İslamabad'daki ilk programında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldi. Bakan Güler ve Khan liderliğinde "16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı. Bakan Güler daha sonra Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
