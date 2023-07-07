Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Arnavutluk'ta Eğitim ve Spor Bakanı ile Görüştü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kushi ile bir araya geldi. Görüşmede, eğitim alanındaki ortak anlaşmaların ilerleyişi ve kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kushi ile bir araya geldi.

Kushi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ökten ve beraberindeki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'dan oluşan heyeti kabul ettiğini aktardı.

Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten dolayı Türk heyetine teşekkür eden Kushi, "Eğitim alanındaki ortak anlaşmaların ilerleyişini ele aldık. Kurumlarımız arasındaki işbirliğini daha da güçlendirme taahhüdünde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, dün Arnavutluk'ta faaliyet gösteren TMV'ye bağlı Tiran New York Üniversitesinin (UNYT) 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.?????