DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantısında gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili davanın görülmesine başladığını hatırlattı.

Söz konusu fabrikayla ilgili yeterli denetimi yapmayan kamu görevlilerine yönelik iddianamenin hazırlanmadığını belirten Gergerlioğlu, yangın sonrası ihmali olanların istifa da etmediğini söyledi.

Yangın sonrası açığa alınan kişilerin de görevlerine iade edildiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Patron cezaevinde kalp krizi geçirdi, öldü. Dün mahkemedeydik. Oğlu, bütün suçu ölmüş babasının üstüne atıyor. Kamu görevlileri yargılanmıyor, yargılananlar ölmüş kişinin üstüne suçu atacak ve böylece bu işten kurtulacaklar. Yazıklar olsun." diye konuştu.

Gergerlioğlu, Kocaeli'de Nevruz Bayramı kutlamaları sırasında olumsuz muamele gördüklerini belirterek, bu durumu eleştirdi.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'ın Halfeli ve Hoşhaber beldelerinde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı mera alanlarında güneş enerjisi santralleri yapıldığını dile getirerek, bu durumu eleştirdi. Hun, "Bizler yenilenebilir enerjiye karşı değiliz ancak doğayı tahrip eden, halkın yaşam alanlarını yok sayan hiçbir projenin temiz enerji olarak sunulmasını kabul etmiyoruz." dedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, mazot fiyatlarında artışın yaşandığını, bu durumun çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtti. Çiftçilere verilen desteklere değinen Ayan, "Mazot fiyatları aldı başını gitti. Bu fiyatlarla çiftçi nasıl üretim yapacak?" diye konuştu.

Ayan, çiftçilere gübre ve mazot desteği verilmesi gerektiğini söyledi.