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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: 'Hedefimiz yüzde yüz milli savunma'

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Aselsan Malatya'yı ziyaret ederek Türkiye'nin 'Yüzde 100 Milli Savunma Sanayii' vizyonuna ulaşma hedefine vurgu yaptı. Kara Ölmeztoprak, Aselsan'ın Malatya'ya yapacağı yatırımların milli güvenlik açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Malatya'daki yeni çarşı projelerinin hızla devam ettiğini ve esnafların kalıcı işyerlerine yerleştiğinde ticaret hayatının canlanacağını ifade etti.

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedeflerde ve kritik teknolojilerde 'Yüzde 100 Milli Savunma Sanayii' vizyonuna ulaşma yolundaki gayret ve çalışmalarımız devam ediyor" dedi

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Aselsan Malatya'yı ziyaret etti. Aselsan'ın deprem bölgesi Malatya'ya yatırım yapmasının depremin izlerinin silinmesi bağlamında atılan çok önemli bir adım olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgesi kentlerimize yatırımlarımız hem bütçesel hem de iş gücü manasında devam ediyor. Aselsan'ın Malatya'mıza elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisini kazandıracak olması milli güvenlik hamlesi açısından şehrimizin vitrininde ve işleyişi içerisinde görebilmek hem istihdam hem milli güvenliğe sunulan katma değer ile birlikte üniversite, şehir, sanayi iş birliği çerçevesindeki entegrasyon açısından oldukça önemlidir" dedi.

"Hedefimiz yüzde yüz milli savunma"

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 'Yüzde 100 Milli Savunma Sanayii' vizyonuna ulaşma yolundaki gayret ve çalışmaların da sürdüğünü belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlarımızın talimatları ve himayelerinde savunma sanayi ile diğer alanlardaki millileşme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah millileşme ve yerlileşmede yakalanan yüzde 80 ila 85 rakamlarını yüzde yüzlere tamamlamak gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni çarşı çalışmaları hızla devam ediyor"

Aselsan ziyareti sonrası Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren'i ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, burada yaptığı konuşma da ise, "6 Şubat depremleri sonrası büyük bir yıkım yaşayan ve ardından hızlıca inşa, imar ve ihya çalışmalarına başlanan kent merkezimizdeki yeni çarşı projemizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Sürdürülen çalışmalarla bir kısmı 2024'te teslim edilecek kalıcı işyerlerinin ticaret hayatını canlandıracak ölçüde bir memnuniyeti sağlayarak teslimatlarla yolumuza devam edeceğiz. Tasarruf tedbirleri dışında tutulan deprem bölgesi iller arasında yer alan Malatya'mızda verilen krediler, kredi faiz oranları, hibe ve dahil olan bütün süreçleri takip edeceğiz. İnşallah esnaflarımız kalıcı işyerlerine yerleştiğinde farklı bir motivasyonla çalışmalara devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik diyoruz her daim bunun içinde siyasette, bürokraside, sivil toplum kuruluşlarımızda kamuoyu dengesini oluşturan bütün parametreler halkımızın hizmetindedir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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