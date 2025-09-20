Haberler

Milletvekili Demir, Tavşanlı'da Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

Milletvekili Demir, Tavşanlı'da Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti
Güncelleme:
AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı'da semt pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Pazarcılar Odası Başkanı ile sohbet eden Demir, esnafın taleplerini dinledi ve samimi bir atmosferde buluştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı'da semt pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Pazarcılar Odası Başkanı Rıdvan Altay ve esnaflarla tek tek sohbet eden Milletvekili Demir, talep ve önerileri dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Demir, esnafla kurdukları güçlü bağa vurgu yaptı.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, "İlçe Başkanımız Himmet Özer ile birlikte pazarcı esnafımızla buluştuk. Muhabbetimiz derin, gülümsemelerimiz samimi Gönüllerimizde ne varsa sözlerimize de o yansıyor. Çalışmaya, paylaşmaya, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Demir ve Özer, ziyaret sonunda esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek pazar yerinden ayrıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
