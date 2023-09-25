MHP Grup Başkanvekili Bülbül, sabit gelirli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Hizmet-İş Sendikası'nın Sakarya Şubesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sabit gelirli vatandaşların daha rahat yaşam koşullarına sahip olabilmesi için çaba içerisinde olduklarını belirtti.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Sabit gelirli olarak gördüğümüz, aslında milletimizin, ekonomimizin, sosyal hayatımızın bel kemiği niteliğindeki kitlenin daha rahat yaşam koşullarına sahip olabilmesi, daha huzurlu ve mutlu olabilmesi için çaba içerisindeyiz." dedi.

Hizmet-İş Sendikası'nın Sakarya Şubesi'nde düzenlenen Genişletilmiş Temsilciler Toplantısı'na katılan Bülbül, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın bu yüzyılda Türkiye'nin karşısına çıkan veya çıkma ihtimali olan bütün sıkıntıları milli anlayışla gidermek noktasında gereken ne varsa onu yapmak için oluşmuş bir yapı olduğunu söyledi.

Bülbül, Türkiye'nin müreffeh, aynı zamanda güçlü, kudretli, caydırıcı etkisi olan bir ülke haline gelmesi için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini dile getirdi.

Bütçe süreçleri, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya alınması ve EYT meselesi gibi buna benzer ne varsa hepsine katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Bülbül, "Toplumda özellikle sabit gelirli olarak gördüğümüz, aslında milletimizin, ekonomimizin, sosyal hayatımızın bel kemiği niteliğindeki kitlenin daha rahat yaşam koşullarına sahip olabilmesi, daha huzurlu ve mutlu olabilmesi için çaba içerisindeyiz. Her şeyin dört dörtlük olmadığının farkındayız." ifadelerini kullandı.

"Kurumlarımızla, sendikalarımızla temas halindeyiz"

Bülbül, çözüm noktasında yapılabilecek bir şey varsa onu kimseye kaptırmayacaklarını, meselelerini iyi takip eden çalışma arkadaşlarıyla, kurumlarla, sendikalarla, konfederasyonlarla devamlı temas halinde olduklarını belirterek, "Mesela bir kanun düzenlemesi geliyor. Orada iyi olarak bize sunulan ama aslında sizi sıkıntıya sokabilecek nitelikte olan bir şey geldiği zaman biz hemen bu noktada devreye girmeye gayret ediyoruz. Bu noktada samimiyetimizden ve çabamızdan hiçbir şekilde endişe duymamanızı arzu ederiz." diye konuştu.

Salonda bulunan çeşitli kurumlarda görevli personele seslenen Bülbül, şunları söyledi:

"İnşallah gelecekte de sendikal özgürlüğünüze yakışır, teşkilatlanma özgürlüğünüze uygun şartların olacağı, sendikaların daha da güçleneceği ve bunların bizzat işçinin hak ve hukukunu gözeten tarzda anlayışla yönetilebileceği bir Türkiye'nin olması, bizim de hepimizin de arzusudur. Bu noktada sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi arzu ederim."

Toplantıya katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir de birer konuşma yaptı.

Basına kapalı devam eden toplantıda, kurum çalışanlarına iş hukuku ve toplu iş sözleşmesi konularında eğitim verildi.