MHP'den Yabancı Dijital Platformlara Vergi Düzenlemesi Teklifi

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasını amaçlayan bir kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklif, yabancı firmalara uygulanacak vergi oranını yüzde 12,5'e çıkarırken, yerli firmalara ise yüzde 7,5 vergi uygulanmasını öngörüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı menşeli firmalara uygulanan vergi oranının yüzde 12,5'e çıkarılmasının, yerli firmalar için ise mevcut uygulamanın sürdürülmesinin hakkaniyetli bir yaklaşım olacağı belirtildi.

Gerekçede, bunun, Türk firmalarının pazar içerisindeki etkinliğini artıracağı, yeni girişimlere de teşvik sağlayacağı vurgulandı.

Teklif ile Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, "verginin konusu"nu içeren ilgili maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, program sağlayıcı ya da uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynatılmasına, elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden vergi alınacak.

Yabancı menşeli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı yüzde 12,5, yerli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olacak.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
