MHP'li Yurdakul: Tek tip aile sağlığı merkezi öneriyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, sağlıkta bir sistem değişikliği yapılması gerektiğini söyleyerek, "Bizim önerdiğimiz tek tip aile sağlığı merkezi. Oluşturacağımız tek tip aile sağlığı merkezinde doktoru, hemşiresi, teknisyeniyle birlikte psikolog, aile danışmanı, diyetisyen, diş hekimi ve güvenlik görevlisi personeliyle temel ekipman ve ihtiyaçların sağlandığı bir aile sağlığı merkezi öneriyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, partisi tarafından düzenlenen 'Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler, 21'inci Yüzyılda Sağlık Politikaları' konulu toplantıda sağlık politikalarına ilişkin sunum yaptı. Yurdakul, MHP olarak sağlık sektöründe köklü bir paradigma değişikliği önerdiklerini söyleyerek, "Niçin diye soracaksınız? Çünkü 2014 yılında Türkiye'de yapılan sağlık harcamaları 95 milyar TL civarında. Ancak 2025 yılında 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL bir sağlık harcaması yapmış bulunuyoruz ve bu maalesef giderek ve katlanarak artış göstermekte. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine baktığımızda 1 trilyon 20 milyar ve burada önemli bir nokta ise koruyucu sağlık hizmetlerine sadece yüzde 27; ama tedavi edici sağlık hizmetlerine yüzde 72'i oranda bütçe ayırmakta. ve 86 milyonluk bir nüfusumuzda Türkiye'de yıllık muayene sayısı 1 milyar 47 milyon 807 bin 901 kişi. Bu çok inanılmaz derecede çok yüksek bir sayı. Dolayısıyla bütün hepsini bir araya getirdiğimiz zaman sonuç olarak vatandaşımız ve sağlık sistemimiz şunlarla karşılaşıyor; Randevu sorunu, hastalıkların tanı ve tedavisi, gecikme sorunu, çalışanlar üzerinde yük artışı, hastalık yönetimde azalma, sağlıkta şiddet sorunu, tükenmişlik sorunu, finansman sorunu ve dolayısıyla kalite ve verimlilikte düşüş oluyor. Bunun sürdürülebilirliği mümkün mü? Maalesef değil" dedi.

Yurdakul, bir sistem değişikliği yapılması gerektiğini söyleyerek, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin sosyoekonomik gerçeklerine uygun, yapısal, planlı ve sürdürülebilir bir Türk sağlık sistemini öneriyoruz. Burada sağlık sisteminde köklü bir paradigma değişikliği yaparak, sağlık hizmetlerini tedavi hizmetlere odaklı yani reaktif değil, koruyucu sağlık hizmetlere odaklı yani proaktif hale getirmeye esas temel alan, değer temelli sağlık hizmeti modeline artık geçilmeli" ifadelerini kullandı.

'ÖNERİMİZ SAĞLIK HİZMETLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ'

MHP olarak önerdikleri sistemin entegre basamak sistemi olduğunu belirten Yurdakul, "Vatandaşımız hastalandığı zaman veya sağlıkla ilgili bir sorun olduğu zaman ilk başvuracağı yer aile hekimi. Eğer aile hekiminde sorunun çözümü oluşmaz ise o zaman ikinci basamak olarak devlet hastanesi. Orada çözüm olmazsa veya ihtiyaç olursa üniversite hastanesinde hastalığın sorunu ortadan tamamıyla kalkacak. Hastalıkların yüzde 75-85'i ilk basamakta aile hekiminde çözüm buluyor. Yani 4 hastadan 3'ü kendi mahallesinde veya ilçesindeki aile hekimine gittiği takdirde sorun ortadan kalkmış oluyor. ve sadece bununla kalmıyor. Aynı zamanda aile hekimimiz hastalıkların oluşmasını önleyecek tüm önlemleri vatandaşımız hasta olmadan alıyor ve hastalarımız takibe alınmış oluyor. Yani randevu yok, sıra yok, cepten harcama yok, şiddet yok, zaman israfı yok, teknik minimal, tanı ve tedavi gecikmesi yok. 2'nci ve 3'üncü basamak hastanelerde yığılma yok. ve sağlıkta finansman sıkıntısı yok" diye konuştu.

Yurdakul, bu sistemi yapabilmek için altyapı var mı yok mu bakmak gerektiğini söyleyerek, "Bizim önerimiz bu merkezlerin birleştirilmesi. Bizim önerdiğimiz tek tip aile sağlığı merkezi. Yani farklı aile sağlığı merkezlerine ihtiyaç yok. Oluşturacağımız tek tip aile sağlığı merkezinde doktoru, hemşiresi, teknisyeniyle birlikte psikolog, aile danışmanı, diyetisyen, diş hekimi ve güvenlik görevlisi personeliyle temel ekipman ve ihtiyaçların sağlandığı bir aile sağlığı merkezi öneriyoruz. ve bunun kontrolü, yönetimi ve finansmanı devletimiz tarafından sağlanmalı" dedi.