Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kula'da Esnaflarla Buluştu

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesinde esnafla bir araya gelip, mahalle muhtarları ve kurum müdürleri ile toplantı yaptı. Kasapoğlu, "Kula'da hem spor altyapısının hem de gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi adına iş birliğimiz sürecek" dedi.

Ziyaret programına Kula'ya yeni atanan Kaymakam Talha Altuntaş'a "hayırlı olsun" ziyareti ile başlayan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem KKasapoğlu, Kaymakam Altuntaş ile ilçenin genel durumu ve yürütülen projeler hakkında istişarelerde bulundu. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezine geçen Kasapoğlu, Kula Çarşısı, Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Leblebiciler Sitesi'nde esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Kasapoğlu, Kula'nın ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olan küçük esnafın güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kasapoğlu'nun son durağı Kula Gençlik Kampı oldu. Mahalle muhtarları ve ilçe kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilçe genelindeki gençlik ve spor yatırımları ele alındı. Kampın mevcut durumu, kullanım kapasitesi, gençlere yönelik faaliyetlerin artırılması ve kampın bölgeye sağladığı katkılar üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı. Toplantı sonrası Kasapoğlu, muhtarlar ve kurum temsilcileriyle birlikte incelemelerde bulunarak kamp alanını gezdi.

Kasapoğlu, Kula'nın her alanda gelişime açık bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimiz için yapılan her yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Kula'da hem spor altyapısının hem de gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi adına iş birliğimiz sürecek" dedi.