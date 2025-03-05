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Mehmet Aydemir'den çiftçiye büyük müjde

Mehmet Aydemir'den çiftçiye büyük müjde
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı kararıyla sağlanan hububat fark ödemesi desteği kapsamında Balıkesirli çiftçilere 204,3 milyon TL ödeme yapılacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı kararıyla sağlanan hububat fark ödemesi desteği kapsamında Balıkesirli çiftçilere 204,3 milyon TL ödeme yapılacak.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in kırsal mahalle ziyaretleri sırasında çiftçilerden gelen talepleri yerinde dinleyerek konuyu gündeme taşıması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile kurduğu doğrudan irtibat sonucunda bu destek ödemelerinin tarihi öne çekildi. Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için yapılan girişimler neticesinde ödemeler, 7 Mart Cuma günü üreticilerin hesaplarına yatırılacak.

Başkan Aydemir, çiftçilerin emeğinin karşılığını zamanında alabilmesi için hükümet nezdinde gerekli adımları attıklarını belirterek, "Üreten Balıkesir'imizin alın terini korumak, çiftçilerimizin yanında olmak için sahada birebir dinlediğimiz talepleri hızlıca ilgili mercilere ilettik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle çiftçimize nefes aldıracak bu ödeme, Balıkesir tarımına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

AK Parti'nin tarım politikalarına verdiği öneme vurgu yapan Aydemir, üreticilere yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Balıkesirli üreticilerin yüzünü güldürecek bu destek ödemesinin öne çekilmesiyle birlikte, çiftçiler hükümetin tarıma verdiği önemin sahadaki yansımalarını doğrudan hissedecek. Bu sürecin başarıyla sonuçlanmasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan'a önemli katkıları için teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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