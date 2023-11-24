Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dargeçit'te Projeleri İnceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde yapılan, yapılması planlanan ve devam eden projeleri inceleyerek ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Akkoyun ayrıca Dargeçit Kaymakamlığı ve Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sırasında 100. Yıl Halk Kütüphanesi, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, Süryani Çarşısı ve Boncuklu Tarla kazı alanı gibi yerleri de gezdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, beraberindeki heyet ile Dargeçit ilçesinde yapılan, yapılması planlanan ve devam eden projeleri ve yatırımları yerinde inceleyip ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Dargeçit Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Akkoyun, Kaymakam Emre Çifci ve kurum amirleri ilçede yürütülen kamu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dargeçit Belediyesi'ni de ziyaret eden Akkoyun, Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy'dan yapılan ve devam eden belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Ilısu Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçikler ile öğle yemeği yiyen Akkoyun, daha sonra 100. Yıl Halk Kütüphanesi, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, restorasyon çalışmaları devam eden Süryani Çarşısı ve adını 100 bini aşkın boncuk, kolye ve benzeri kalıntılardan alan Boncuklu Tarla kazı alanı ve tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Akkoyun, vatandaşlara samimiyetleri ve hoş sohbetleri için teşekkür etti.