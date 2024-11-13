Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır

31 Mart yerel seçimleri sonrasında gündeme gelen belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına ilişkin tartışma yeniden alevlendi.

Son olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde söz alan Bakan Vedat Işıkhan, borçlarını ödemeyen belediyelere haciz işlemi başlatacaklarını duyurdu.

"BORÇLARINI EN ÇOK ÖDEMEYEN BELEDİYELER CHP'Lİ"

Bakan Işıkhan,"Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ABB'nin borcu hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ABB tarafından düzenlenen konserlerle ilgili inceleme başlatmasına da atıfta bulunan Yavaş, "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır" diye yazdı.

Yavaş, yanıtında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "ABB'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var" İddiasında bulunmuştur.

Gerçek aşağıdaki gibi!!

SGK SON DURUM BİLGİ NOTU (Toplam güncel borç 8 milyar)

6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri REDDEDİLDİ.

6183 sayılı kanunun 48'inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda

Borcun yüzde 10'u peşinat olan 651 milyon ödendi.

Borcun yüzde 50 teminat için arazi çalışması 2 ayrı çizelge ile Emlak dairesince SGK ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç REDDEDİLDİ.

Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48'nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı."