Manisa'nın Selendi ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Halil İbrahim Okumuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammed Tok ve İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci katıldı. Toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluğa karşı alınacak tedbirler görüşüldü. İlçenin huzurunu korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını yürüttüğü, önceliğin bireyin can ve mal güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı. - MANİSA