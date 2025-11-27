Haberler

Malatya'da 100 Milyar liralık yatırımda sona doğru

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yaklaşık 100 milyar liralık yatırımla yapımı süren Hekimhan-Kuluncak bağlantı yolu üzerindeki köprü çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Tüfenkci, projenin bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, "Kuluncak-Hekimhan bağlantı yolu köprüsünde incelemelerde bulunduk. Daha önce inşaat sürecini değerlendirdiğimiz bu projeyle yaklaşık 100 milyar liralık bir yatırımı tamamlamış olacağız. Hekimhan girişi bağlantı yolu viyadüğü bitmiş durumda işin zor kısmı geride kaldı. 15 kilometrelik yol çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2026'da tamamen bitmiş olacak ve hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Yatırımın uzun süredir beklenen bir proje olduğunu hatırlatan Tüfenkci, "Kuluncaklı hemşerilerimize verdiğimiz sözün gerçekleştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise yolun üç bölge için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu yol Hekimhan, Kuluncak ve Hasan Çelebi için yılların ihtiyacıydı. Bağlantı yollarının büyük kısmı tamamlandı. 2026'da yol tamamen hizmete açıldığında bölge halkı daha güvenli geniş ve konforlu yollara kavuşacak. Başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
