Macron Fransız askeri birliğin Nijer'den tam olarka çekileceğini açıkladı

Fransa, Nijer'deki büyükelçisini geri çekiyor ve askeri birliklerini çekecek. Macron, bu adımı Nijer'in askeri liderler tarafından "egemenliğe doğru bir adım" olarak karşılandığını belirtti. Bu karar, Temmuz ayında gerçekleşen darbenin ardından alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günü yaptığı açıklamada Fransa'nın Nijer'den büyükelçisini geri çekme kararrından sonra ardından Fransız askeri birliğinin önümüzdeki aylarda çekileceğini duyurdu. Bu adım, Nijer'in askeri liderleri tarafından "egemenliğe doğru bir adım" olarak karşılandı.

Macron'un açıklaması, Batı Afrika ülkesinde Temmuz ayında gerçekleşen darbeden sonra geldi ve bu darbe Paris destekli Cumhurbaşkanı'nı devirmişti.

Macron, "Fransa'nın büyükelçisini geri çekmeye karar verdiğini. Yakın saatlerde büyükelçimiz ve birkaç diplomat Fransa'ya dönecek," dedi. Macron, bu işlemin nasıl düzenleneceği hakkında detay vermeden Fransız televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Macron, askeri işbirliğinin "bittiğini" ekledi ve Fransız askerlerinin "önümüzdeki aylar ve haftalar içinde" çekileceğini ve tamamen "yıl sonunda" çekileceğini söyledi.

Nijer'in askeri liderleri, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u devirerek iktidarı ele geçirdikten sonra bu açıklamaya hızla yanıt verdiler.

Nijer'in askeri liderlerinin açıklamasında, "Bu Pazar günü, Nijer'in egemenliği yolunda yeni bir adım kutluyoruz," denildi.

Daha önce, Afrika ve Madagaskar Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı (ASECNA), askeri liderlerin "Fransız uçakları"nın ülkenin hava sahasında uçuş yapmasını yasakladığını açıkladı. Bu, büyükelçinin gönderilip gönderilmeyeceği konusunda kesin değildi.

Macron'un açıklamalarında, "önümüzdeki hafta ve aylarda darbecilerle danışmalar yapacağımızı" belirtti ve bunun barışçıl bir şekilde yapılmasını istediklerini vurguladı.

Fransa, Sahel bölgesindeki cihadist tehditlere karşı 1.500 askerini Nijer'de bulunduruyor. Macron, darbe sonrası yetkililerin "terörle mücadele etmek istemediklerini" söyledi.

Nijer'in askeri liderleri, Fransız büyükelçisi Sylvain Itte'ye Bazoum'u devirdikten sonra ülkeyi terk etmesi gerektiğini söylemişti.

Ancak Ağustos ayında verilen 48 saatlik bir süre zarfında, Fransız hükümeti, askeri rejimi tanımamayı ve büyükelçiyi göndermeyi reddetti.

Bu ayın başlarında Macron, büyükelçi ve ekibinin görev yerinde "kelimenin tam anlamıyla rehin alındığını", askeri rasyonlarla yiyecek teslimatı yapılmadan yemek yediklerini söyledi.

Pazar günkü röportajda Macron, Bazoum'un "rehin" olarak tutulduğunu ve ülkede hala "tek meşru otorite" olduğunu teyit etti.

Macron, "O cesur reformlar gerçekleştiriyordu ve büyük ölçüde etnik hesaplaşma ve politik korkaklık yaşandığı için bu darbe girişimiyle hedef alındı," şeklinde konuştu.

'Düzensizliğin Müttefikleri'

Bazoum'a karşı darbe, son üç yılda bölgede gerçekleşen üçüncü darbe girişimi oldu; 2021 ve 2022'de Mali ve Burkina Faso'da benzer eylemler gerçekleşti ve bu da Fransız askerlerinin çekilmesine neden oldu.