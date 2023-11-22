Macaristan Büyükelçisi Muğla Valisi ile Buluştu

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya geldi. Matis, Muğla'yı çok beğendiğini belirterek misafirperverlikleri için Akbıyık'a teşekkür etti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesince yarın düzenlenecek "Türk Macar İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu"na katılmak üzere kente gelen Matis, Ticaret Ataşesi Peter Kövecsi-Olah ile Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Muğla'yı çok beğendiğini belirterek misafirperverlikleri için Akbıyık'a teşekkür eden Matis, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, il hakkında Matis'e bilgi verdi.