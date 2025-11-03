Haberler

Macaristan Başbakanı Orban'dan Ukrayna'ya Fon Sağlama Reddiyesi

Macaristan Başbakanı Orban'dan Ukrayna'ya Fon Sağlama Reddiyesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'yı finanse etmenin Macaristan'ın görevi olmadığını ifade ederek Brüksel'in taleplerini reddetti. Orban, Macaristan'ın gelecekte aileleri ve işletmeleri destekleyeceğini açıkladı.

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, "Ukrayna'yı finanse etmek Macaristan'ın görevi değil. Bunu yapmak için hiçbir nedenimiz yok; ne siyasi, ne ekonomik, ne de ahlaki" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere merkezli bir medya kurumunun Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmesi için gelecek dört yıl içinde yaklaşık 400 milyar dolara ihtiyacı olacağı haberine değinerek, "Silahlar, yeniden inşa, maaşlar ve emekli maaşları. ve bir kez daha, faturayı Avrupa'nın ödemesi bekleniyor. Bu faturayı üstlenmeye istekli başka kimse kalmadı" ifadelerini kullandı.

Brüksel'in tedirgin olduğunu kaydeden Orban, "Bu yüzden dondurulmuş Rus varlıklarına el koymak, AB finansman sistemini yeniden düzenlemek ve yeni krediler almak istiyorlar. Biz bunu reddediyoruz. Ukrayna'yı finanse etmek Macaristan'ın görevi değil. Bunu yapmak için hiçbir nedenimiz yok; ne siyasi, ne ekonomik, ne de ahlaki" açıklamasında bulundu.

Avrupa'da en açık sözlü ülke oldukları gerekçesiyle Brüksel'in kendilerine saldırmaya devam ettiğini öne süren Orban, "Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AB uyumlu ekonomi politikaları, Brüksel'in onayladığı uzmanlar ve kontrol edebilecekleri bir başbakan ile 'Jawohl (kukla) hükümeti' istiyorlar" dedi.

Gelecek dört yıl boyunca Macar aileleri, işletmeleri ve emeklileri destekleyeceklerini belirten Orban, "Bu nedenle, 2 veya 3 çocuğu olan anneler için vergi muafiyeti getiriyor, işletmelere yönelik yüzde 3'lük kredi programımızı genişletiyor ve 14'üncü ay emekli maaşını geri getiriyoruz. Macarların parasının Ukrayna'ya gönderilmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.