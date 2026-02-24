Haberler

Milyonlarca euroluk soygunun gerçekleştiği Louvre Müzesi'nin müdürü istifa etti

Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi'nde yaşanan büyük soygunun ardından, müze müdürü Laurence des Cars istifa etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifayı kabul ettiği açıklandı. Soygun, 19 Ekim 2025'te gerçekleşmiş ve toplam 88 milyon euro değerinde mücevher çalınmıştı.

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cars'ın istifasını kabul ettiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı, dünyanın en büyük müzesinin sükunete, güvenliğe, modernizasyona ve 'Louvre - Yeni Rönesans' projesini başarıyla tamamlamak için yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bu sorumlu davranışı takdir ederek istifasını kabul etti" denildi.

Macron'un yıllardır verdiği emek için Cars'a teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, Macron'un Cars'a Fransa'nın G7 başkanlığı döneminde ilgili ülkelerin büyük müzeleri arasında işbirliği ile ilgili bir görev vermek istediği belirtildi.

Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim 2025'te soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Soygunun ardından Fransız yetkililer, yılsonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini açıklamıştı. Soygunu yapan şüpheliler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra teker teker yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı. - PARİS

