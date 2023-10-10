Küçükoğlu; "Köklerimizden asla kopmayacağız"

Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Ak Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin her anlamda kazanımlarla tamamlandığını söyledi.

Ak Parti'nin siyasi hayatına 14 Ağustos 2001 tarihinde başladığını hatırlatan İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu "O günden bu yana aziz milletimize taahhüt ettiği ve bugün Yeni Türkiye olarak tanımladığımız demokratikleşme, öncü ülke olma, ilerleme ve ülkemizi yeni Türkiye Yüzyılı' na taşıma süreçlerini gerçekleştirdi. İşte bu şiarla Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Genel Başkanımız, göz bebeğimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongremize bin 150 kişilik teşkilatımız ile katılım sağladık. Erzurum her zaman olduğu gibi coşkulu bir havayla Reisinin yanında oldu. Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, İl Yönetimimiz, İlçe Başkanlarımız ve Yöneticileri, Kadın Kolları Başkanımız ve Yöneticileri, Gençlik Kolları Başkanımız ve Yöneticileri, Meclis Üyelerimiz, Mahalle Temsilcilerimiz ve Yöneticileri ile tüm teşkilatımız yekvücut olarak kongremizi tamamladık." dedi.

"2001 ruhuyla çalışarak, 2071 vizyonumuzla yürüyeceğiz"

Erzurum adına güzel sonuçların alındığı bir kongre süreci geçirdiklerini ifade eden Küçükoğlu, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK'ya 4 ve MDK'ya 2 olmak üzere Erzurum'lu 6 hemşerimize yer vermesi Erzurum'a ne kadar önem verdiğini ve sevdiğini göstermiştir. Erzurum adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ankara'da bizlere gönüllerini açan ve bizleri ağırlayan, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala, Milletvekillerimiz Selami, Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ne köklerimizden kopacağız, ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. 2001 ruhuyla çalışarak, 2071 vizyonumuzla projelerimize yön vereceğiz. Tarihin köklü çınarlarına sımsıkı sarılan ve sahip çıkan Kadim Şehir Erzurum'un Liderinin yanında olmaya devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile 4. Olağanüstü Büyük Kongremizin ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, AK Parti Erzurum'un tüm ak kadrolarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM