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Peskov: "Almanya'nın Kiev'in Kuzey Akım boru hatlarına saldırılardaki rolüne rağmen Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi oldukça mantığa aykırı"

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev yönetiminin Kuzey Akım saldırılarındaki rolüne rağmen Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemesini mantığa aykırı bulduğunu açıkladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kiev yönetiminin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılardaki rolüne rağmen Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi oldukça mantığa aykırı" dedi.

Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 7 ay sonra Rus doğalgazının Almanya'ya taşınması amacıyla Baltık Denizi'nde inşa edilen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik düzenlenen saldırılarda baş zanlı sıfatıyla bulunan eski Ukraynalı asker Serhii Kuznietsov savaş suçuyla suçlanmıştı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Kuznietsov'a ilişkin açıklama yaptı. Peskov, "Kiev yönetiminin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılardaki rolüne rağmen Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi oldukça mantığa aykırı" dedi.

Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına Eylül 2022'de saldırı yapılmıştı

Rus doğal gazının Almanya ve Avrupa'ya taşınması amacıyla Baltık Denizi'nde inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarına, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından yaklaşık 7 ay sonra Eylül 2022'de saldırı düzenlenmişti. Almanya ve Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin yürüttüğü soruşturmalarda fail ya da failler hakkında çok sayıda iddia gündeme gelmiş, Alman makamlarının yürüttüğü incelemede Serhii Kuznietsov'un Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatlarına patlayıcı yerleştiren grubun operasyon koordinatörlerinden biri olduğu tespit edilmişti. Şüpheli ve suç ortaklarının bir yelkenli yat kullanarak gerçekleştirdikleri sabotajda, 26 Eylül 2022'de patlayıcılarla her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri belirlenmişti.

Kuznietsov İtalya'da yakalanmıştı

Saldırının baş şüphelisi Serhii Kuznietsov, Almanya Federal Başsavcılığının çıkardığı yakalama emriyle 21 Ağustos 2025'te İtalya'nın Rimini kenti yakınlarında gözaltına alınmıştı. Almanya'nın iade talebi üzerine İtalya'daki Bologna Mahkemesi, 27 Ekim 2025'te Kuznietsov'un Almanya'ya iadesine karar vermiş, İtalyan Yargıtayı da bu kararı 20 Kasım 2025'te kabul etmişti. Kuznietsov, 27 Kasım 2025'te İtalyan makamlarınca Alman polisine teslim edilerek, helikopterle Almanya'ya götürülmüş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kuznietsov, Hamburg'daki bir cezaevinde tutuklu bulunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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