İngiltere Kralı III. Charles, 2024-2025 mali yılında 12.9 milyon sterlin (yaklaşık 17 milyon dolar) vergi ödedi. Kral III. Charles, kişisel vergi ödemesini açıklayan ilk İngiliz hükümdarı oldu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral III. Charles'ın 2024-2025 mali yılında 12.9 milyon sterlin vergi ödediği duyuruldu. Kral III. Charles'ın Eylül 2022'de tahta çıkışından bu yana ödediği toplam vergi miktarı 30 milyon sterlini aştı. Rakamların Kraliyet ailesinin şeffaflığı artırma çabalarının bir parçası olarak kraliyet maliyesinin çeşitli kaynaklarını özetleyen yeni bir belgeyle birlikte yayınlandığı belirtildi. Kral Charles, böylece kişisel vergi ödemelerini kamuoyuna açıklayan ilk İngiliz hükümdarı oldu. Kral III. Charles, ayrıca ödediği vergi miktarıyla İngiltere'de en fazla vergi ödeyen 100 kişi arasına girdi.

Kral ve kraliçe Buckingham Sarayı'na taşınmayacak

2024-2025 dönemi için kraliyet ödeneği 86.3 milyon sterlin olup, bunun 51.8 milyon sterlini temel harcamalara, 34.5 milyon sterlini ise Buckingham Sarayı'nın yenileme çalışmalarına ayrıldı. Kraliyet yetkililerine göre kral ve kraliçe, yenileme çalışmaları bittikten sonra Buckingham Sarayı'na taşınmayacak ve 2005'ten beri ikamet ettikleri Clarence House'ta yaşamaya devam edecek. Kararın Buckingham Sarayı'na halkın daha kolay erişimini sağlamak amacıyla alındığı öğrenildi.

Sarayı yenileme çalışmaları için ayrılan toplam tutarın 370 milyon sterline yakın olması bekleniyor ve çalışmaların gelecek yıl mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Hükümdarların vergi ödeme zorunluluğu yok

İngiliz hükümdarları yasal olarak gelir vergisi, sermaye kazancı vergisi veya miras vergisi ödemekle yükümlü değil. 1990'larda yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında gönüllü olarak gelir vergisi ve sermaye kazanç vergisi ödüyorlar. Kral III. Charles, Galler Prensi olduğu dönemde vergi ödemeleriyle ilgili bilgileri yayınlamaya başlamıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı