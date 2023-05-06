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Kosova'da Erdoğan'a destek afişleri asıldı

Kosova'da Erdoğan'a destek afişleri asıldı

Politika Haberleri

Kosova'nın Prizren kentinde caddelerdeki ağaçlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Doğru zaman, doğru adam" yazılı afişler asıldı.

Kosova'nın Prizren kentinde caddelerdeki ağaçlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Doğru zaman, doğru adam" yazılı afişler asıldı.

Kosova'nın başkenti Priştine ile Prizren kentinde Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı. Oy kullanma işlemleri devam ederken Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'de caddelerdeki ağaçlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Doğru zaman, doğru adam" yazılı afişler asıldı.

Oy kullanma işlemleri bugün Türkiye saatiyle saat 10.00'da Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğunda başladı. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Prizren Kosova Politika Haberler

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