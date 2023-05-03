Konak'ta Kentsel Dönüşüm İçin Tarih Verildi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçede kentsel dönüşümün önünde hiçbir engel kalmadığını vurgulayarak, sahada başlayacak çalışmalar için tarih verdi. Başkan Batur, "Önce 14 Mayıs bayramını kutlayacağız, sonra da planlarımızı askıya çıkaracağız. İmza sürecini ilk tamamlayan bölgeden kentsel dönüşüme başlıyoruz" dedi.

Konak'taki sivil toplum örgütlerini ve esnaf kuruluşlarını ziyaret etmeye devam eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçede kentsel dönüşümün önünde hiçbir engel kalmadığını vurgulayarak, sahada başlayacak çalışmalar için tarih verdi. Başkan Batur, "Önce 14 Mayıs bayramını kutlayacağız, sonra da planlarımızı askıya çıkaracağız. İmza sürecini ilk tamamlayan bölgeden kentsel dönüşüme başlıyoruz" dedi.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yoğun bir programla ilçedeki sivil toplum örgütleri ile esnaf kuruluşlarıyla görüşen Başkan Batur, kentsel dönüşüm mahallerinde bulunan dernek ve federasyonlara yaptığı ziyaret sırasında sahada başlayacak çalışmalar için tarih verdi. Batur, 14 Mayıs'ın ardından planların askıya çıkacağını ve imza sürecini ilk tamamlayan bölgeden kentsel dönüşüm başlayacağını duyurdu.

Başkan Batur ziyaretleri kapsamında; Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER), Erzurum ve Çevre Köyleri Demokrat Dernekleri Ege Bölgesi Federasyonu, Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekler Federasyonu ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği temsilcileriyle görüştü.

Programına BATÜDER ile başlayan Batur, Başkan Akın Kazançoğlu ve dernek yöneticileriyle görüştü. Erzurum ve Çevre Köyleri Demokrat Dernekleri Ege Bölgesi Federasyonu'na giderek, Başkan Zülfikar Karatay ve yöneticileriyle bir araya gelen Batur, burada yaptığı konuşmada Konak'taki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Batur, tüm planların Konak'a yakışır bir şekilde hazırlandığını ve süreçte önlerine çıkan engelleri de tek tek aştıklarını kaydetti. Batur, şöyle konuştu:

"Biz birinci önceliğimizin kentsel dönüşüm olduğunu her zaman söyledik ve çalışmalarımızı da bu yönde yaptık. Bu çalışmalara hız verdiğimizde İzmir Depremi, 6 Şubat depremleri meydana gelmemişti. Ülkenin deprem gerçeğini, Konak'ın yapı stokunun ne kadar eski olduğunu hiç unutmadık. Bugün kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, sadece İzmir'de Konak'ta değil, tüm Türkiye'de kentsel dönüşümde kaybedecek tek bir dakikanın bile kalmadığını görüyoruz. Biz Konak'ta düğümleri çöze çöze ilerledik, ilerliyoruz. Bugün geldiğimiz nokta da artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Konaklı hemşehrilerim, vatandaşlarımız istiyor, biz istiyoruz. Mahkeme kararı da bizi destekledi. Artık Konak'ın makus talihi değiştirecek adımları hızla atabiliriz."

Batur, kentsel dönüşüm için sahada başlatılacak çalışmalar için tarih vererek, "Önümüzde çok önemli bir seçim var. 14 Mayıs akşamı tüm ülke bayram yerine dönecek. Önce 14 Mayıs bayramını kutlayacağız. 14 Mayıs bayramından hemen sonra da planlarımızı askıya çıkarıyoruz. O zamana kadar tüm hazırlıklarımız da tamamlanmış olacak. İmza sürecini ilk tamamlayacak bölgeden de kentsel dönüşüme başlıyoruz" diye konuştu.