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Kepez Belediye Başkanı Kocagöz gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, gazetecilerle buluşmasında parti değişikliği iddialarına yanıt vererek milletin hizmet beklediğini, parti polemiğine girmeyeceklerini söyledi. Ayrıca Dokuma İkinci Etap Projesi'nde katılımcı süreç vurgusu yaptı.

Antalya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, milletin kendilerinden hizmet beklediğini belirterek, "Milletimizin derdi Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanlık koltuğuna birini oturtmak değil." dedi.

Kocagöz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde bir araya geldi.

Burada gazetecilerin Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni partiye ilişkin sorusunu yanıtlayan Kocagöz, "Biz 3 Nisan'da mazbataları aldık. O gün parti rozetimizi çıkardık ve Türk bayraklı rozetimizi taktık." dedi.

Belediye başkanlarının şehrine ve millet için hizmete odaklanması gerektiğini belirten Kocagöz, "3 Nisan 2024'te ben bu parti rozetini çıkardım. Bakın Türk bayrağı var. Milletimizin bizden beklentisi hizmet etmemiz. Milletimizin derdi Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanlık koltuğuna birini oturtmak değil. Biz işimizi yapacağız, bize güvenen insanların başını yere eğdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocagöz, "Parti değiştirecek misiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Biz şu anda görevimizin başındayız. Bu tür polemiklerle kafamızı yoramayız. Halk bizden hizmet bekliyor. Halk kirasını ödemekte, evine ekmek götürmekte zorlanıyor. İşsiz gençlerimiz var. Şehirlerimizde altyapı problemlerimiz var. Etrafımızda sel, su baskınları var. Adamın evini su basıyor, senin nereye gittiğin kimin umurunda. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Hiçbir belediye başkanı partili olamaz. Olursa zaten yapamaz. Buradan 2 kilometre asfalt yapıyorsun. 'Durun burası başka partiden, burayı atlayalım' diyebilir misin? Önce insan diyoruz. Allah bize bu koltukları nasip ettiyse en iyi hizmeti vermek zorundayız."

Dokuma İkinci Etap Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kocagöz, proje sürecinin meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kent paydaşlarının görüşleri alınarak yürütüleceğini belirtti.

Kocagöz, hazırlanacak ihale şartnamesine alandaki inşaat yoğunluğunu sınırlandıracak bir madde ekleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
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