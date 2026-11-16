KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İslamabad'da EİT 30. Bakanlar Konseyi'ne katıldı

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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantı, EİT Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar'ın katılımcı heyetleri karşılamasıyla başladı. Karşılama töreninin ardından toplantıya katılan dışişleri bakanları ve heyet temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi. KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da aile fotoğrafında yer aldı.

Ertuğruloğlu'nun toplantı kapsamında katılımcılara hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı