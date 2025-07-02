KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Başbakanı ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Başbakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi ziyarette bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. Görüşmede, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda KKTC'nin katılımı ve iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. Görüşmede, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda (ECO) gözlemci olarak bulunan KKTC Cumhurbaşkanı'nın Hankendi'de düzenlenecek olan 17. ECO Başkanlar Zirvesi'ne katılımının önemi vurgulandı. Görüşmenin devamında iki ülke arasında birçok alanda işbirliği konuları ele alındı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Fenerbahçe'den Evann Guessand için dev teklif

Fenerbahçe hızını alamadı! Jhon Duran'dan sonra bir golcü daha
RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer

RAMS Başakşehir, Bayern Münih'ten transfer etti
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.