KKTC Başbakanı Üstel, 40 bin TL'lik ikramiyelerin 6 Kasım'da ödeneceğini duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar Dairesinin 50'nci kuruluş yılı dolayısıyla sigortalılara yönelik açıklanan 40 bin TL'lik ikramiyelerin 6 Kasım Cuma günü (yarın) ödeneceğini duyurdu.

KKTC Başbakanı Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar İdare Meclisinin uygunluk kararı doğrultusunda daha önce kamuoyuna duyurulan ödeme takviminin uygulanacağını belirtti. Başbakan Üstel, "Sosyal Sigortalar Dairemizin 50'nci kuruluş yılı dolayısıyla Sosyal Sigortalar Dairesinden aylık ve/veya gelir alan sigortalılarımıza yönelik açıkladığımız 40 bin TL tutarındaki ikramiye ödemelerini söz verdiğimiz gibi 6 Kasım Cuma günü gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Üstel, "6 Kasım tarihi itibarıyla hak sahibi olan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere Sosyal Sigortalar Dairesinden aylık ve/veya gelir alan tüm sigortalılarımız bu ödemeden yararlanacaktır. Hak sahiplerimizin kayıt bilgileri sistemimizde mevcut olduğundan, ikramiyeler belirtilen tarihte doğrudan kayıtlı banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

"Sosyal Sigortalar Fonumuzu artı değere geçirdik"

Hükümet olarak sosyal güvenlik sisteminin mali yapısını güçlendirmeyi ve vatandaşların haklarını korumayı öncelikleri arasında tuttuklarını belirten Üstel, "Hükümetimiz döneminde Sosyal Sigortalar Fonumuzu artı değere geçirdik. Bankalara olan borç ve faiz ödemelerine son verdik" dedi. Üstel, 40 bin TL'lik ikramiye ödemesinin Sosyal Sigortalar Fonunun mali yapısını etkilemeyecek şekilde gerçekleştirileceğini ifade ederek bunun hükümetin mali disiplin ve yönetim anlayışının sonucu olduğunu kaydetti.

"Bizim için esas olan laf değil, icraattır"

Hükümetin önceliğinin yıllarca çalışarak, üreterek ve prim ödeyerek ülkeye katkı sağlayan vatandaşların yanında olmak olduğunu vurgulayan Üstel, "Bizim siyaset anlayışımızda esas olan, yalnızca söz vermek değil, verilen sözün gereğini yerine getirmektir" ifadelerini kullandı. Üstel, ödemelerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar İdare Meclisini tebrik ederek, "Bizim için esas olan laf değil, icraattır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı sorumluluk, aynı kararlılık ve aynı hizmet anlayışıyla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı