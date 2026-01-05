Haberler

Türkiye ile Kırgızistan arasında siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkiler görüşmesi

Güncelleme:
Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı Dastanbek Cumabekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkileri görüştü. Görüşmede Türk dünyasında iş birliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı ve Milletvekili Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu Cumhurbaşkanlığındaki makamında ziyaret ederek siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkiler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı Dastanbek Cumabekov arasında yapılan görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları başta olmak üzere, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkiler ele alındı. Türk dünyasında iş birliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı temasların artırılması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihi zemine dayandığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin her alanda daha da ileriye taşınmasının önemine dikkat çekti. Ak Parti 26. ve 27. dönem Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu'da ise ziyarete ilişkin açıklamasında, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının bölgesel barış ve istikrar açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Kırgızistan Milletvekili ve Meclis Eski Başkanı Dastanbek Cumabekov ise Türkiye'nin Türk dünyasındaki öncü rolüne vurgu yaparak, Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ve iki kardeş ülke arasındaki temasların artarak devam etmesinin, ikili ilişkilere ve Türk dünyasının ortak geleceğine katkı sağlayacağını belirtti. - ANKARA

