Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığını arabuluculuk sistemi çözüyor! 76 bin başvurunun 32 bini anlaşmayla sonuçlandı

1 Eylül'de başlatılan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemi hem ev sahibi ile kiracı arasındaki soruna çözüm oluyor hem de yargının iş yükünü hafifletiyor. Bu zamana kadar 76 bin 780 başvuru yapıldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu başvurulardan 32 bin 98'i anlaşmayla sonuçlandı. Böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Eylül itibariyle başlatılan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru olduğunu açıkladı.

32 BİNDEN FAZLA BAŞVURU ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşımında, "1 Eylül tarihinden itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu. Bu başvurulardan 32 bin 98'i anlaşmayla sonuçlandı. Böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler" ifadelerine yer verdi.

"YARGININ İŞ YÜKÜ AZALDI"

Tarafların anlaşması, tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azaltarak kira fiyatlarının düşmesine katkı sağladıklarını belirten Tunç şöyle devam etti:

"Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemel iken dava sayısının 13 bin 923'te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti."