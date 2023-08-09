Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve istihkam uzman çavuş Kemal Özek için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam Twitter hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."