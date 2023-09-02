Kılıçdaroğlu, Burak Kan'ın ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Güngören ilçesinde kahvehane saldırısı sonrası hayatını kaybeden Burak Kan'ın Okmeydanı'nda yaşayan ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

İstanbul Güngören'de geçtiğimiz günlerde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya karşılık verilmesiyle çatışma çıkmıştı. Olayda Burak Kan ile Servet Aytaş yaşamını yitirmiş, dört kişi de yaralanmıştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Burak Kan'ın Okmeydanı'nda yaşayan ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na; CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.