Haberler

DEM Parti'li Kok, asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, asgari ücretin enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İstanbul'daki boğaz köprüleri ve otoyolların özelleştirilmesine karşı çıkarak, bu projelerin halkın vergileriyle yapıldığını vurguladı.

Dem Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, "Asgari ücretin, enflasyon tek haneli rakama düşene kadar yılda 4 kez güncellenmesi gerekiyor." dedi.

Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki iki boğaz köprüsü ile bazı otoyolların özelleştirileceğini iddia etti.

Türkiye'de özelleştirmelerin yüzde 89'unun AK Parti iktidarları döneminde yapıldığını savunan Kok, "Boğaz köprüleri ve otoyollar 2025 yılında 596 milyon dolar kar etmiş. Bunlar zaten halkın ödediği vergilerle yapılmıştı. Neden özelleştiriliyor?" ifadelerini kullandı.

Kok, asgari ücret ve en düşük emekli aylığının açlık sınırının altında kaldığını belirtti.

Asgari ücret ve en düşük emekli aylığına yönelik değerlendirmede bulunan Kok, "Asgari ücretin, enflasyon tek haneli rakama düşene kadar yılda 4 kez güncellenmesi gerekiyor. En düşük emekli aylığı da asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Şu anda asgari ücret en az 50 bin lira olmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

100 milyon kişiyi etkileyen yasak! O uygulamanın fişini çekti
Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma

Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma