Keziban Konukcu Kok, Asgari Ücret ve Çalışma Koşullarını Eleştirdi

Güncelleme:
DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, asgari ücretle çalışanların zor çalışma koşullarını ve düşük ücretlerini eleştirerek, emekçilerin kabul edemeyeceği bir durum olduğunu ifade etti. Ayrıca sağlık sektöründeki özelleştirme süreçlerini ve bazı belediyelerdeki uygulamaları da değerlendirdi.

Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işçilerin, çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı direnişte olduğunu, bir taraf zenginleşirken bir tarafın açlık sınırının altında yaşadığını söyledi.

Asgari ücrete yüzde 20 ila yüzde 25 arasında zam yapılmasının beklendiğini aktaran Kok, "Bu çalışma koşulları, emekçilerin kabul etmesi mümkün olmayan koşullar. Çünkü bu koşullar, aynı zamanda emekçilerin ailece çalışmasına yol açıyor." dedi.

Sağlıkta uzun zamandır ciddi bir özelleştirme olduğunu aktaran Kok, bununla hastaların müşteri, çalışanların eşya gibi görüldüğünü savundu.

Kok, "Bu sistem şu an öyle bir noktaya geldi ki ciddi bir tekelleşme süreci yaşanıyor. Özel hastaneler bir bir değişik bahanelerle kapatılıyor ve bunun ardından oradaki emekçilerin hakları gasbediliyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığınca bazı belediyelere yönelik görevlendirmelere de değinen Kok, Şişli Belediyesindeki uygulamaları eleştirdi.

Kok'un basın toplantısına, özel bir hastanenin çalışanları ve Şişli Belediyesi işçileri de katıldı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
