Haberler

Kenya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Kenya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Gelişiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kenya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Kenya'nın gelişen ekonomisi ve Türkiye'nin tecrübeleri üzerinden ortak projeler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kenya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adan Keynan ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye- Kenya ile Afrika- Türkiye ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin çok boyutlu geliştiğini belirten Oktay, "Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Gerçek potansiyelin aslında çok altında, bunu arttırmayı arzu ediyoruz. Kenya, gelişen, büyüyen bir ülke. 125 milyar doları aşan bir gayri safi yurt içi hasılasıyla. Kenya'nın gelişmesi, ikili ilişkilerin gelişmesi, ticari ilişkiler ile savunma sanayi ve güvenlik ilişkileri de başta olmak üzere diğer birçok alanda tarım, kültür, turizm ve eğitim alanlarında ne tür işbirlikleri yapabiliriz, ona bakacağız." diye konuştu.

Afrika'nın daha iyi bir kıta olmasını istediklerini ifade eden Oktay, ticari işbirliği için yasal çerçeveyi geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Oktay, Somali ve Etiyopya arasındaki Ankara sürecinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kenya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Keynan ise iki ülkenin çok fazla ortak yanı ve birbirinden öğrenebileceği çok şey olduğunu belirtti.

Ortak paydalarının "ekonomi diplomasisi" olduğuna dikkati çeken Keynan, şunları kaydetti:

"Kenya'nın dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye'nin ekonomi açısından son 10 yılda kat ettiği ilerleme bizim için çok önemli. Sizin attığınız adımları takip ediyoruz. Türkiye gibi ülkelerin bölgedeki sorunlarla ilgili liderlik etmesi çok önemli. Somali'deki sorunlar gibi. 1991 yılından beri bizim de Somali'yle ilgili ciddi sorunlarımız var. Somali'den ciddi bir mülteci akını söz konusu. Bu noktada sizin orada üstlendiğiniz istikrar çok önemliydi. Biz de terör, sınırı aşan suçlar, uyuşturucuyla ilgili mücadele ediyoruz. Somali'de demokrasinin yeniden tesisi için Türkiye'nin oynadığı rol için teşekkür ediyoruz."

İlişkilerde proaktif yaklaşımın önemine dikkati çeken Keynan, iki ülke arasındaki ticaret açığının bu yaklaşımla azalacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.