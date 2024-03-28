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Kemer Belediye Başkan Adayı Rahman Şeker, Turizm Odaklı Çalışacak

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Antalya'nın Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahman Şeker, göreve geldiği takdirde turizm odaklı çalışacağını belirterek, "Deniz, kum ve güneş destinasyonunun yanı sıra tarih, kültür, doğa, sağlık ve spor turizminde ölü sezon dediğimiz kasım ile mart arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.

Şeker, seçim çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Beldibi ve Tekirova turizm bölgelerini ziyaret ederek, vatandaşla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Şeker, ilçe için hazırladığı projeleri anlattı.

Ziyaret sonrası AA muhabirine konuşan Şeker, Kemer'in Antalya'nın ve Türkiye'nin önemli bir turizm ilçesi olduğunu belirtti. Turizmde kış sezonunu bölgedeki otellerin büyük bir bölümünün kapalı geçirdiğini dile getiren Şeker, bu nedenle ilçede ciddi işsizlik problemi yaşandığını kaydetti.

İlçede turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini vurgulayan Şeker, şunları söyledi:

"Kemer'de ilk etapta yapacağımız çalışmalar turizm odaklı olacak. Öncelikle Antalya Havalimanı'ndan Kemer'e geliş süresini daha da kısaltmayı ve hiç trafik ışığını görmeden gelişleri sağlayacağız. Bu, bölgemizin turizm destinasyonunda ilk sırada tercih edilmesini sağlayacak. İkinci olarak ilçemize doğal gaz getirmek istiyoruz. Doğal gaz geldiğinde kış sezonunda daha az maliyet olacağı için turizmi destekleyici bir hamle olacak."

Üçüncü olarak ise alternatif turizm çeşitliliğini artıracaklarını dile getiren Şeker, "Deniz, kum ve güneş destinasyonunun yanı sıra tarih, kültür, doğa, sağlık ve spor turizminde ölü sezon dediğimiz kasım ile mart arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Bu projeler hayata geçtiğinde sezonun daha da uzayacağını söyleyen Şeker, turizmdeki hareketliliğin ilçe halkına, esnafa katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

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