Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Parlamento Reformu Önerisi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halka sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, çift meclisli parlamento sisteminde reforma gidilmesi gerektiğine değinerek, "Benim için bu kürsünden parlamento reformu hakkında konuşmak kolay değil. Buna rağmen bugün öngörülebilir bir gelecekte ülkemizde tek meclisli bir parlamento kurulmasını öneriyorum" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "mecliste yenilik" için harekete geçti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Yapay zeka çağında Kazakistan: güncel sorunlar ve bunların dijital dönüşüm yoluyla çözümleri" başlıklı geleneksel halka sesleniş konuşmasında ülkesinin parlamenter sistemine değindi. Tokayev, "Bugün yapay zeka çağında ülkemizin sosyo-ekonomik gelişme sürecini ciddi ve olumlu şekilde etkileyecek yeni siyasi reform hakkında düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Parlamenter reform söz konusudur. Bu en yüksek temsilci iktidar reformu, başkanlık reformu da dahil olmak üzere önceki tüm reformların mantıksal bir devamı olacaktır. Adil Kazakistan'ı inşa etme, iktidar ile halk arasında açık ve dürüst diyalogu kurma yolunda ilerliyoruz. Haziran 2022'de yapılan ulusal referandumda vatandaşların çoğu Güçlü Başkanlık-Etkili Parlamento konseptine dayanan devletin kapsamlı modernizasyon stratejisini destekledi. Son yıllarda ülkemizde ve hatta sınırları ötesinde yaşananlar böyle bir yolun doğru olduğunu göstermiştir. Ancak bir yerde durmak olmaz, ülkeyi ve gelecek nesilleri düşünmek gerek" ifadelerini kullandı.

Ülkede parlamento reformlarının son 20 yıldır görüşüldüğüne işaret eden Tokayev, "Bugüne kadar bu konunun güncelliği kaybolmadı. Bu nedenle devlet sistemimizin gelişimi ve vatandaşların siyasi kültür seviyesinin artması göz önüne alındığında bu son derece önemli konuyu halkın onayına sunmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Kazakistan parlamentosunun üst kanadı olan senato ülkemizin devlet temellerini oluşturma yolunda zorlu bir sürece yeni başladığı, oldukça karmaşık ve istikrarsız siyasi şartların olduğu 1995'te kurulmuştu. Geçtiğimiz 30 yılda senato devletin istikrarını sağlama konusunda tarihi görevini onurlu ve etkili şekilde yerin getirmiştir. Yüksek meclis, hem yasama sürecinin hem de diğer kilit reformların gerçekleştirilmesine önemli bir mekanizma ve garantör olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ben de 10 yıl boyunca senatoya başkanlık ettim ve bu görevi büyük onur ve sorumluluk olarak gördüm. Dolayısıyla benim için bu kürsünden parlamento reformu hakkında konuşmak kolay değil. Buna rağmen bugün öngörülebilir bir gelecekte ülkemizde tek meclisli bir parlamento kurulmasını öneriyorum" dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu konuda görüşmelerin bir yıl sürebileceğini, 2027 yılında ulusal referanduma gidilebileceğini, ardından da anayasaya gerekli değişikliklerin yapılabileceğini kaydetti. - BİŞKEK