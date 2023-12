Kasapoğlu; "Yerel seçimleri; İzmir'in gençlerinin, kadınlarının kazandığı sonuçla taçlandıralım"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye ve İzmir gündemine ilişkin konuları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ak Parti'de aday olacak pek çok güçlü isimlerin olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki ipi en önde göğüsleyecek arkadaşlarımızı İzmir'de buluşturup bu süreci de en önemli şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Konuşmasında Gazze'deki yaşanan olaylara da değinen Kasapoğlu, "İnsanlık için Gazze'de utanç durumu var. Tüm insanlığın gözleri önünde soykırım devam ediyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Gözü dönmüş bir zihniyet var. İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde sergilediği bu tutumun son bulası en büyük temennimiz. Türkiye olarak bu noktada mazlumdan yana olan duruşumuzu ortaya koyduk. Bu yangının dinmesi için yaptırımlar uygulamaya ve ne gerekiyorsa çabalarımızla yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın her zamanki gibi körlüğü, vurdumduymazlığı vicdanımızı yaralıyor. Tüm insanlığı Gazze'de yaşananlar karşısında tavır almaya, bu soykırımı durdurma konusunda somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Ülkemizin bu anlamdaki duruşu her zaman din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlumdan yana olmuştur. İnsana, insan olduğu için değer vermek bizim hayat felsefemizdir" dedi.

"İzmir'i yeni bir hizmet seferberliğine kavuşturalım"

Yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında önemli bir seçim gerçekleştirdik. Demokrasi kültürümüz açısından, ülkemizin demokratik kazanımları açısından yepyeni bir süreç oldu. En şeffaf şekilde halkımızın yüksek teveccühüyle hem 14 Mayıs'ı hem 28 Mayıs'ı gerçekleştirdik. Bizler İzmir siyasetinde aktif görev alan arkadaşınız, hemşehriniz olarak heyecan dolu kampanyayı gerçekleştirdik. Demokraside son sözü millet söyler. Sandıktan ne çıkarsa halk kime teveccüh gösterirse başımızın tacıdır dedik. Biz de o tercihe layık olmak için el birliğiyle çalışacağız. Hedefimiz bu çitayı yükseltmektir, bu mekanizmayı güçlendirmektir. Hem İzmir'de hem ülkemizin dört bir yanında bu gayreti büyütmek adına parlamentomuz en samimi gayretleri ortaya koyacaktır. İzmir kentsel dönüşümüyle, trafiğiyle, çevre faaliyetleriyle, gençliğiyle, sporuyla her bir alanda daha güçlü olması adına tabi ki ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliklerine devam edeceğiz. Ulaşımdan sağlığa, sağlıktan altyapıya, kültüre, spora her bir alanda attığımız devasa adımlar var. Türkiye yüzyılına hazır olma konusunda güçlü bir altyapı ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimize çok ama çok önemli görevler düşmektedir. İnanıyoruz ki yerel yönetim noktasındaki devrimlerde de bu süreçleri daha yukarılara taşımak hepimiz için önemli bir aşama olacaktır. İzmir çok özel bir şehir. Her şeyden önce bir medeniyetin, demokrasinin sembolü. Ortaya koyduğu üretim ve katma değerle öncülük eden bir şehirdir. Bu şehri güçlendirmek çok önemli bir misyon. Layık olunan çabayı yerel yönetimle birlikte taçlandırmalıyız. Gençlerin, yaşlıların, engellilerin tüm sorunlarını en düşük seviyeye getirme gayretindeyiz. İnanıyorum ki 31 Mart seçimleri de bu noktada önemli bir başlangıç olsun ve yine demokrasinin kazandığı bir şölen olarak, kardeşlik içerisinde en güzel şekilde bu süreçleri yaşayalım. İzmir'i yerel yönetim açısında adeta yeni bir hizmet seferberliğine kavuşturalım. Cumhur İttifakı olarak her zamankinden daha güçlü bir şekilde gayret göstereceğiz. Ak Parti'de dinamizm önceliklidir. Seçimi; İzmir'in gençlerinin, kadınlarının kazandığı sonuçla taçlandıralım" ifadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için 'isminizin konuşulması konusunda ne düşünüyorsunuz?' sorusuna yanıt veren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "81 ilde adaylarla ilgili çalışmalar var. İzmir de bunlardan bir tanesi. Halkın teveccühünü öne alan bir bakış açısıyla ilerleyen çok önemli bir mekanizma işliyor. Asıl olan elbette kişiler önemlidir, kişilerin heyecanı, vizyonu önemlidir. AK Parti bu noktada İzmir'i ve ilçelerini yönetecek liyakatli isimlere sahiptir. Aday olacak pek çok güçlü arkadaşlarımız var. İnanıyorum ki ipi en önde göğüsleyecek arkadaşlarımızı İzmir'de buluşturup bu süreci de en önemli şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"İzmir'i bu girdaptan kurtarmaya kararlıyız"

Toplantıda konuşan Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "CHP'nin elinde enkaza dönüşen; giderek aşağı çektikleri İzmir'i bu girdaptan kurtarmaya hazırız. Yeter ki; İzmir halkı bu kez 'hizmet' desin; 'icraat' desin Yeter ki; yaşadıkları şehrin geleceğini çalan bu belediyeciliğe, bu iş bilmezliğe 'dur' desin Biz hazırız; söz nasıl tutulur göstermeye; körfezde nasıl yüzülür, kentsel dönüşüm nasıl yapılır göstermeye. Alt yapısıyla, ulaşımıyla, sosyal donatı alanlarıyla, doğasıyla, üretimiyle, insanlarıyla bir şehir nasıl olur göstermeye hazırız. Bu kez İzmirlilerin sandığa gidip bu sıfır icraat karşısında; gün gün gerilettikleri İzmir fotoğrafı karşısında 'otur sıfır' diyerek tepkisini göstermesini bekliyoruz. CHP belediyeciliği; mezun olup diploma alamayacak kadar çok sınıfta kalmıştır. Uzaklara gitmeyin. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın İzmir'in yerel idaresinde olduğu ilçelerimize dönüp bakınız Belediye başkanlarının başarılarına; değişen ve gelişen kentsel dokuya bakınız ne mi göreceksiniz? Kent hayatını, gündelik hayatı, sosyal hayatı kolaylaştıran, geleceği öngörerek adımlar atan hizmet anlayışını, başladığı işi bitiren icraat belediyeciliğini, yapılan yatırımları; belediye ile halk arasındaki güven ve uyumu göreceksiniz. Bu tabloyu İzmir Büyükşehir'de, 30 ilçede de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yeter ki; İzmirliler, bizi bu yolda yetkilendirsin Bizde pilavdan dönen olmaz sözümüz, namustur" sözlerine yer verdi. - İZMİR