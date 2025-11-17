Haberler

Kasapoğlu'ndan Kula Esnafına Destek Sözü

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek, esnafın ülke ekonomisindeki önemine değindi ve Kula'nın potansiyelinin arttırılması için iş birliği vurgusu yaptı.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Kasapoğlu, "Esnafımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kula'nın potansiyeli yüksek. Bu potansiyeli daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula esnafının durumu ve ilçedeki ekonomik faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kasapoğlu, esnafın ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu vurgulayarak, "Kula'nın gelişiminde esnafımızın emeği büyük. Sizlerin üretimi, hizmeti ve fedakar çalışmaları ilçemize değer katıyor. Esnafımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kula'nın potansiyeli yüksek. Bu potansiyeli daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Oda Başkanı Şadan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sayın bakanımızı odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kula esnafımızın talepleri, sorunları ve çözüm önerileri konusunda kendisine bilgi verdik. İlçemizin gelişimi için verilen her türlü destek bizler için çok kıymetli. Esnafımızın güçlenmesi adına iş birliğimizin devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Samimi bir atmosferde geçen ziyaret, karşılıklı görüş alışverişleriyle son buldu. Kasapoğlu, oda yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, Kula'daki temaslarına devam etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
