Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz"

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, 'ALTURA' isimli, Türk işletenli tankerin Karadeniz'de uğradığı saldırıyı büyük endişeyle karşıladıklarını belirtti. Gemideki 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türk işletenli bir ticari gemiye yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı. Keçeli, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz. Saldırıya ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli inceleme ve teknik müdahaleler yapılmakta olup, gemide bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırılar, bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmaktadır. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen, ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda ayrıca, ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı

Gençlik nereye gidiyor böyle?

Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
Fikret Orman'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

''Güzide Duran ile birlikte ikimiz de...''
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

Dünyaya büyük gözdağı! Ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor