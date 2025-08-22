Kamu İşveren Heyeti'nden yeni hamle! Hakem Kurulu'na başvurdular

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde anlaşma sağlanmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurusunu yaptı.

Memur zammı krizi devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı.

HAKEM HEYETİ'NE GİDİLMESİ BEKLENİYORDU

Bu çerçevede 8. Dönem Toplu Sözleşme'de yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'nin veya Kamu İşveren Heyeti'nin gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne 4688 Sayılı Kanun gereğince başvurulması gerekiyordu.

KAMU İŞVEREN HEYETİ HAKEM KURULU'NA GİTTİ

Anlaşma sağlanmaması üzerine tarafların Hakem Kurulu'na gitme hakkı doğdu. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde anlaşma sağlanmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurusunu yaptı.

MEMUR SENDİKASI BAŞVURMADI

Öte yandanMemur-Sen'den yapılan açıklamada, Memur-Sen'in hakem heyetine başvurmayacağı belirtilerek, "'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz, bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakeme başvurmadık" denilmişti.