Kadınlardan Barış Çağrısı: Ekonomik Gelecek İçin Birlik Olmalıyız

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılan Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Başkanı Özlem Külahçı Tanaman, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Tanaman, "Çatışmalar yıllardır yalnızca siyaseti değil, toplumun sosyal dokusunu, ekonomiyi ve girişimciliği de derinden etkilemiştir. Bu gölgeden en çok zararı iş dünyası ve kadınlar görmüştür. Biz biliyoruz ki barış ertelenemez. Barış sadece silahların susması değil; üretimin, ticaretin, turizmin, tarımın ve yatırımların büyümesidir. Kadınların sürece katılımı hayati önemdedir. Barış kadınsız olmaz. Kadınların siyasette, ekonomide ve karar mekanizmalarında yer almadığı hiçbir barış kalıcı olamaz. Kadın eli değen her süreç daha kapsayıcı, daha kalıcıdır. Biz Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği olarak kadınların bu süreçte aktif rol almasını, görüşlerinin dikkate alınmasını ve karar mekanizmalarında görünür olmasını talep ediyoruz. Çatışmalar yıllardır yatırımları durdurmuş, girişimcileri cesaretsiz bırakmış, gençleri göçe zorlamıştır. Oysa barış ortamı yalnızca bireysel özgürlükleri değil; iş dünyasının dinamizmini de büyütür. Güvenin olduğu yerde yatırım vardır, yatırımın olduğu yerde üretim ve istihdam artar. Bu refah yalnızca bölgemize değil, tüm Türkiye'ye yayılır. Özellikle kadın girişimciler için barış, ekonomik özgürlüğün ve üretimde dayanışmanın kapısını aralayacaktır. Kooperatifçilik gelişecek, yerel ürünler ulusal ve uluslararası pazarlara açılacak, kadın emeği ekonomik hayatın en güçlü teminatı haline gelecektir. Biz bölgenin kadınları olarak sesleniyoruz, barış ertelenemez. Barış, demokrasinin güçlenmesi, ekonominin yeniden ayağa kalkması ve kadınların toplumsal yaşamda hak ettiği yeri almasıdır. Türkiye'nin ortak geleceği için bu tarihi sorumluluğu hep birlikte omuzlamalıyız" dedi. - DİYARBAKIR