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Kacır COP31'de yeşil sanayileşme fırsatlarının kalkınma imkanına dönüşeceğini söyledi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31'de yeşil sanayileşmenin fırsatlarının kalkınma imkanına dönüşmesine katkı sunacaklarını açıkladı. Kacır, dönüşüm hedefleri için çalıştıklarını ve emisyonları azaltırken üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında öncülük ettiği girişimlerle, yeşil sanayileşmenin sunduğu fırsatların tüm ekonomiler için erişilebilir bir kalkınma imkanına dönüşmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine erişmesi için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile düzenlenen COP31: 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü Toplantısı'na iştirak ettik. Liderler Zirvesi kapsamında 'Yeşil Sanayileşme Fırsatını Değerlendirmek: Her Ekonomi İçin Yatırım, İstihdam ve Büyüme' Üst Düzey Diyaloğunu gerçekleştirdik. Emisyonları azaltırken üretim kapasitesini ve teknolojik yetkinlikleri artıran, ülkelerin kalkınma hedeflerini destekleyen ve refahı büyüten bir sanayi geleceği için ortak irademizi ortaya koyduk. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında öncülük ettiği girişimlerle, yeşil sanayileşmenin sunduğu fırsatların tüm ekonomiler için erişilebilir bir kalkınma imkanına dönüşmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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