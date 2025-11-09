İzmir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, Atatürk'ün askeri dehası ve siyasi vizyonuyla çağdaş bir devletin temellerini attığını, onun "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle şekillenen milli irade anlayışının, bugün de ülkenin en önemli dayanak noktası olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün, "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefinin Türkiye için yol gösterici olmaya devam ettiğini ifade eden Saygılı, AK Parti'nin 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vizyon doğrultusunda çalıştığını kaydetti.

Saygılı, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden teknolojiye, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda gerçekleştirilen yatırımların, milletin öz gücüne ve bağımsızlık kararlılığına dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyeti, bizler de aynı ruh ve azimle büyütmeye, korumaya ve geleceğe taşımaya kararlıyız. 10 Kasım, sadece bir anma günü değil aynı zamanda bu ülkeyi emanet ettiği gençliğe ve milletine düşen sorumluluğu yeniden hatırlama günüdür. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, onun gösterdiği hedefleri hayata geçirme iradesini taşıyor 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, cumhuriyetimizi daha ileri taşımaya söz veriyoruz."

İTB Başkanı Kestelli

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir lider ve aynı zamanda akıl ve bilimi rehber edinen bir vizyonun simgesi olduğunu belirtti:

Cumhuriyetin kazanımlarını kararlılıkla korumaya ve Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Kestelli, şunları aktardı:

"Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ülkemizi şahlandıran tarım, yalnızca geçmişimizin değil, geleceğimizin de lokomotifidir. Gıda güvenliğinden ihracata, istihdamdan kırsal kalkınmaya kadar her alanda, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinin en güçlü aracıdır. İzmir Ticaret Borsası olarak biz, tarımı bilgiyle, teknolojiyle ve inovasyonla buluşturmayı Ata'mızın çizdiği üretim odaklı kalkınma vizyonunu 21. yüzyılın koşullarına taşımayı, bilimin ışığıyla buluşturmayı görev biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprağına sahip çıkan, üretimini güçlendiren bir ülke, geleceğine güvenle bakar."