İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Konya'da partililerle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Konya'da partililerle buluşarak teşkilat çalışmalarını ve saha faaliyetlerini anlattı. Nisan ayında 36 ilde program yaptıklarını, mayısta bu sayıyı 50'ye çıkaracaklarını belirtti.

Yılmaz, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda gazetecilere, Konya'nın, Türkiye'nin kültür, medeniyet ve ekonomi alanında sembol şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kentte ciddi bir teşkilatları olduğunu belirten Yılmaz, "İl başkanımız da sağ olsun çok ciddi bir yarışın içerisine girmiş durumda." dedi.

Teşkilat olarak seferberlik halinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, ocakta yapılan kongrenin ardından divanda ve genel idare kurulunda ciddi değişiklikler olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, nisan itibarıyla tam kadro sahaya çıktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sanki seçim üç ay sonra yapılacakmış gibi İYİ Parti tam kadro sahada. Bu kapsamda nisan ayında 36 ilde divan üyelerimiz program yaptı. Mayıs ayında bu sayıyı 50'ye çıkarmış olacağız. Konya bir üniversite ve tarım şehri. Konyalı ve Türkiye'deki tüm çiftçilerimizin sıkıntılarına dair genel kanaatimiz oluşmuş durumda. Dolayısıyla biz bugün esnaf ve pazar ziyareti yapacağız. Konyalı hemşehrilerimizle dertleşip, onları dinleyeceğiz. Bizim yapacağımız şey milletimizle bütünleşmek. Seçimlere kadar nereye bakarsanız bakın, bir İYİ Parti'li göreceksiniz."

Konuşmasının ardından İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Yılmaz, daha sonra Larende Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Savaş Güler
