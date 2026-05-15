İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ulusoy, Osmaniye'de temaslarda bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Osmaniye'de çiftçilerle ve esnafla bir araya gelerek tarım politikalarını anlattı, sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ulusoy, merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde buluştuğu çiftçilerle sohbet etti, onların sorunlarını dinledi.

Daha sonra Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sait Çenet'i makamında ziyaret eden Ulusoy, ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ulusoy, partisinin il binasında gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, gezdiği bölgelerde çiftçilerle ve çiftçinin ürünlerini işleyen sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Bu istişare kapsamında bugün Osmaniye'de güzel bir çiftçi toplantısı oldu. Soru-cevabın da olduğu bir toplantı oldu. İnşallah bizim politikalarımız, insanlarımızın hoşuna gider. Biz geliştirdiğimiz tarım politikalarının en azından Osmaniye kısmını anlatmış olduk." ifadelerini kullandı.

Osmaniye Ticaret Borsasını da ziyaret ettiklerini anlatan Ulusoy, burada İYİ Parti iktidarında ticaret borsalarının nasıl çalışacağının aktarıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
