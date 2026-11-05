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İYİ Partili Taşcı, ihracatçının rekabet gücünü koruyacak teşvik bekliyor

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İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, ihracatçının rekabet gücünü koruyacak teşvik beklediklerini söyledi. Taşcı, Meclis'te 2027 bütçe görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak Tekirdağ'da işsizliğin arttığını öne sürdü ve istihdam için tedbir istedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, "İhracatçımızın rekabet gücünü koruyacak teşviki bekliyoruz." dedi.

Taşcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2027 yılı bütçe görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürdüğünü hatırlattı.

Görüşmelerde sorunların çözümüne yönelik ifadeler duymadıklarını kaydeden Taşcı, 81 il için kalkınma istediklerini belirtti.

Tekirdağ'da işsizliğin arttığını öne süren Taşcı, istihdam krizine karşı tedbir alınması gerektiğini dile getirdi.

Taşcı, Tekirdağ'ın en büyük organize sanayi bölgelerine sahip olduğunu ancak bunun doğru kullanılamadığını savunarak, "Sanayici nefes alamıyor. İhracatçımızın rekabet gücünü koruyacak teşviki bekliyoruz. Çevre projelerine çok ihtiyacımız var. Türkiye, üretimden kopuyor. Sanayi bölgelerimizin, liman ve demir yolu bağlantılarının da tamamlanmasını bekliyor. Ekonominin hizmet sektörüne sıkışmasını önleyecek tedbirler bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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