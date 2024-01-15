İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Aydın, "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Deprem-Umut" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Termal Kurtarma" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" fotoğrafını seçti.

"AA dünya markası haline gelmiştir"

Oylama sonrası fotoğrafları değerlendiren Aydın, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı ve Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulan Anadolu Ajansının, bugüne kadar görevini layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti. Aydın şöyle konuştu:

"Dünyada Türk milletinin gür sesi olan Anadolu Ajansı yazılı ve görsel basındaki çağdaş ve teknolojik gelişmelere uygun olarak kendini yenilemiş ve bugün artık bir dünya markası haline gelmiştir. Geleneksel hale gelen Anadolu Ajansı fotoğraf yarışmasına katılarak birbirinden değerli fotoğraflar arasından seçimlerimizi yaptık. Sonuçları merakla bekliyoruz. Dünyanın dört bir yanında fedakarca görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarını ve tüm basın mensuplarını kutluyor, başarılar diliyorum."