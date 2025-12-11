İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TÜSİAD Başkanı Turan ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile bir araya geldi. Görüşme İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ı kabul etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika