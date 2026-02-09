İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile parti genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Genel Sekreter Osman Ertürk Özel ile Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın da katıldı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika