Dervişoğlu'ndan fabrika ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dişli üretimi yapan fabrikayı ziyaret etti. Üretim hattını gezerek işçilerle sohbet etti ve savunma sanayisinin alt yapısına dikkat çekti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayi alanında dişli imalatı yapılan fabrikayı ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, savunma sanayi firmalarına dişli üreten fabrikadaki üretim hattını gezdi. Üretime ilişkin bilgi alan Dervişoğlu, işçilerin yemek molasına katılarak çalışanlarla sohbet etti. Dervişoğlu, "Savunma sanayi deyince akla hemen HAVELSAN, ROKETSAN geliyor ama bu alanları besleyen çok sayıda kuruluşumuz var. Dolayısıyla bu fabrikaların ürettiği malzemeler aslında bizim savunma sanayi alanında elde ettiğimiz başarının altyapısını oluşturuyor. Memlekete hizmet sevdasıyla yola çıkmış insanlar tarafından memlekete dair sorumluluklarla inşa edilmiş yapılar bunlar" dedi.

Dervişoğlu, memleket sevdasıyla üretim yapan insanların varlığına dikkat çekerek, "Girişimcilerin, bu sevdayla çalışanların hakkının teslim edilmesi, desteklenmesi lazım. Burası kardan ziyade üretmek zorunda olduğumuz malın ne olduğunun tanımlamasını yapıyor. Hem de kendi işletmesini yaşatmak için kendi ekonomik tedbirlerini kendi geliştiriyor. Dolayısıyla bu işletmeler bu ülkenin bayrağıdır, onların gölgesinde bir gelişim planlaması yapılmalıdır" diye konuştu.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
